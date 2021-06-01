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Обнародована возможная игровая карта Far Cry 6

Она совпадает с той, которую видели в роликах Ubisoft.
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1
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Не так давно пользователи смогли увидеть официальный геймплейный трейлер Far Cry 6, который за день до выхода попал на YouTube из-за ошибки блогера, который, возможно, ошибся с датой выпуска видеоролика. И хотя он удалил трейлер, пользователям удалось уже его скачать, а на следующий день уже официально его выожила Ubisoft.

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По всей видимости, утечки продолжают. Так на Reddit пользователь под никнеймом PaulMorrison90 опубликовал фотографию игровой карты Far Cry 6. Конечно, можно предположить, что это обыкновенный вброс, но если обратить внимание на замыленный фон изображения из официального видео от разработчиков, можно заметить сходства слитой карты с той, которая на стене.

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Выход новой части серии Far Cry должен состояться уже осенью этого года, если быть точнее - 7 октября. Игру анонсировали в июле прошлого года, а её трейлер впечатлил геймеров и дал надежду на хороший и продуманный сюжет, которым можно будет насладиться.

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Обнародована возможная игровая карта Far Cry 6
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