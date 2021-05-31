Энтузиасты продемонстрировали Unreal Engine 5, создав реалистичный лес на новом движке
Буквально 5 дней назад Epic Games опубликовали раннюю версию нового движка Unreal Engine 5, цель которого, по словам разработчиков, добиться реалистичной графики в играх. Полная версия движка должна быть выпущена уже к концу этого года.
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Энтузиасты с канала MAWI United GmbH потрудились и показали новый движок во всей красе, создав на нём лес, который сложно отличить от настоящего. Соответствующее видео в 4K разрешении было выпущено на их YouTube канале.
Сами текстуры имеют 8K разрешение и созданы благодаря технологии 3D сканирования - фотограмметрии, позволяющей делать реалистичные и детальные модели объектов за счёт их фотографированию с разных углов.
Можно сказать, что такой существенный прогресс требует от пользователя соответствующее оборудование. Так в опубликованном видео, где тестируют GeForce RTX 3090 в созданной на новой версии движка игре при разрешении 4K, видеокарта выдаёт всего лишь 30 FPS, что крайне мало. При этом процессор задействован всего на 10 процентов, а видеокарта на 98 процентов.
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