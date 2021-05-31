Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Буквально 5 дней назад Epic Games опубликовали раннюю версию нового движка Unreal Engine 5, цель которого, по словам разработчиков, добиться реалистичной графики в играх. Полная версия движка должна быть выпущена уже к концу этого года.

реклама

Энтузиасты с канала MAWI United GmbH потрудились и показали новый движок во всей красе, создав на нём лес, который сложно отличить от настоящего. Соответствующее видео в 4K разрешении было выпущено на их YouTube канале.

Сами текстуры имеют 8K разрешение и созданы благодаря технологии 3D сканирования - фотограмметрии, позволяющей делать реалистичные и детальные модели объектов за счёт их фотографированию с разных углов.

анонсы и реклама RTX 3060 - дефицит кончается с падением Эфира Дешевая RX 6900XT дешевле чем 6800XT -40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке 2Tb Seagate: -30% за пару дней Очень дешевые майнерские 1660 - по такой цене нет нигде 7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз 2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней 4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают Galaxy S21 - цена упала на порядок

Можно сказать, что такой существенный прогресс требует от пользователя соответствующее оборудование. Так в опубликованном видео, где тестируют GeForce RTX 3090 в созданной на новой версии движка игре при разрешении 4K, видеокарта выдаёт всего лишь 30 FPS, что крайне мало. При этом процессор задействован всего на 10 процентов, а видеокарта на 98 процентов.