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В сеть ошибочно попал геймплейный трейлер Far Cry 6

Блогер на один день раньше до официального анонса выложил видео с кадрами геймплея.
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На польском канале появился геймплейный трейлер Far Cry 6, который вскоре был удалён, но доступен к просмотру в том же ВКонтакте. Для того, чтобы посмотреть трейлер, достаточно перейти по ссылке. По всей видимости, блогер сделал видео заранее, но ошибочно выложил его на день раньше. На момент написания новости уже поступила официальная информация от Ubisoft, что новая часть выйдет 7 октября этого года.

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Действия игры будут происходить в тоталитарном государстве, где главный герой будет играть за партизана Дэни Рохаса, противостоящего захватившему власть политику с его сыном. Передвижение по локациям будет аналогично тому, что и в прошлых частях, только масштабы самые большие в истории серии.

Похожая ситуация произошла и с Battlefield VI, правда, там трейлер выложен намного раньше, чем ожидалось, в связи с этим студия будет его переделывать. И в отличие от геймплейного трейлера Far Cry 6, где достаточно информации, в трейлере новой части Battlefield даже качество в разы хуже.

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