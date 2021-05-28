Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В сеть раньше времени попал трейлер Battlefield VI

Ранее можно было найти только кадры из трейлера.
[ ] для раздела Блоги
+
3Tb WD - цена упала <b>в полтора раза</b>
RTX 3060 - дефицит кончается с падением Эфира
-9000р на 6Tb Seagate в Ситилинке
7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Не так давно в сеть начали попадать кадры из трейлера и дизайнерские чертежи Battlefield VI, их оригинальность подтвердил авторитетный инсайдер Том Хендерсон. Геймеры шутили, что вскоре смогут собрать полноценный трейлер по кадрам, что и произошло.

реклама

На YouTube появился трейлер новой части Battlefield, причём незапланированно. Electronic Arts сразу же вмешалась и начала репортами удалять видео с площадки. Кадры из трейлера схожи с дизайнерскими чертежами, которые ранее были обнародованы Томом Хендерсоном.

На данный момент трейлер можно посмотреть по этой ссылке в социальной сети ВКонтакте, но качество далеко не идеальное, да и мерцания очень мешают просмотру. Впрочем, если поискать, можно найти и более качественный трейлер.

анонсы и реклама
Дешевая RX 6900XT дешевле чем 6800XT
-40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке
2Tb Seagate: -30% за пару дней
RTX 3060 дешевле всего в XPERT.RU
2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней
4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru
Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
Galaxy S21 - цена упала на порядок

Издатель не так волнуется за слитый трейлер. По их словам, они все равно работают уже над новым трейлером, который будет отличаться от текущего варианта.

Официально пока игра ещё не была анонсирована, но инсайдеры уже строят догадки, что пользователи смогут поиграть в неё в начале следующего года.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

electronic arts battlefield battlefield 6
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: май 2021
18
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z590 Tomahawk WiFi: средний класс
10
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
4
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: май 2021
46
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Flow X13 (GV301QH)
33
Breathedge и Wolfenstein Youngblood: тестирование четырех поколений процессоров
9
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – начало
50
Обзор игровой гарнитуры ASUS TUF Gaming H3 Wireless
12
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 10 тысяч рублей: май 2021
35

Интересные материалы

Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: май 2021
25 мая 2021 46
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 10 тысяч рублей: май 2021
21 мая 2021 35
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – начало
22 мая 2021 50
Тестируем NVIDIA DLSS в играх с трассировкой лучей и без нее
15 мая 2021 63
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Flow X13 (GV301QH)
24 мая 2021 33
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS Radeon RX Vega 56
20 мая 2021 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Украине закрыли майнинг-ферму с 55 картами, владельцы которой крали электричество у коммунальщиков
122
Доходы майнеров продолжают падать, а вернуть вложения в GeForce RTX 3080 можно через 17 месяцев
39
Украинец набил на лице татуировку с логотипом компании и получил за это iPhone 12
87
Redmi Note 10 Pro и ещё 12 смартфонов Xiaomi сломались после обновления MIUI 12
3
Xiaomi Mi 9, Redmi Note 8, Redmi Note 10 Pro и ещё 26 смартфонов получили прошивку MIUI 12.5 Stable
+
Видеокарты NVIDIA с антимайнерской защитой появились в магазинах – GeForce 3060 LHR оценена в $966
49
Криптовалюта ERGO обошла Эфир по доходности майнинга и вернула в строй устаревшие GTX 1050Ti/RX 574
28
Представлен Xiaomi Redmi Note 10 Pro 5G – Dimensity 1100, 67-Вт зарядка, 120 Гц и MIUI 12.5 за $235
2
Розничные цены обновленных GeForce RTX 3060 оказались выше рекомендованных для RTX 3080
21
21 смартфон Xiaomi получил новую прошивку MIUI 12.5 на Android 11 от 26 мая 2021 года
2
В сети появился полностью рабочий сюжет S.T.A.L.K.E.R. 2: история вернётся к Стрелку
12
Майнеры Chia Coin будут получать SSD напрямую от производителей, а память 3D NAND станет дороже
10
Основатель NVIDIA заявил, что ускорители для майнинга делаются из чипов, не подходящих по требованиям для игр
30
Новый закон обязывает граждан РФ платить налоги с электронных денег и вводит штрафы до 40%
19
Huawei P40 Pro+ упал в цене – лучший камерофон 2020 года со скидкой 10%
2
Xiaomi Redmi Note 10 сильно подешевел – Snapdragon 678, экран AMOLED и 5 000 мА*ч со скидкой 20%
+
Илон Маск объяснил свою заинтересованность Dogecoin
5
Epic Games выпустила игровой движок Unreal Engine 5 в ранний доступ и представила шикарное техническое демо
21
Стала известна июньская подборка бесплатных игр для подписчиков PlayStation Plus
1
Процессоры AMD Ryzen 6000 получат интегрированную графику, поддержку DDR5-5200 и рост IPC на 25%
47

Популярные статьи

Windows 7 и Windows 10: Работа без драйвера видеокарты и несколько мелочей
93
Стоит ли менять процессор Ryzen 5 3600 на Ryzen 5 5600X - тест в играх и сравнение цен
64
Моё мнение о выборе между Linux и Windows
202
10 дешёвых насадок на дрель-шуруповёрт с AliExpress, которые расширят функционал инструмента
3
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: май 2021
18
Windows 10 Pro за 9 долларов на летней распродаже
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z590 Tomahawk WiFi: средний класс
10
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
4
Процессор за 10$ с AliExpress: четырехъядерный AMD Phenom II X4 830 2,8 ГГц - реальная мощь или нет
13

Сейчас обсуждают

stockclock
01:27
Крипта очень умно задумана. Невыгодно майнить, майнеры уходят, сложность падает, майнить становится выгодно.
Криптовалютный пузырь начал сдуваться, а доходы майнеров падают — как извлечь из этого пользу
dimkahon
01:25
Эх, хорошие времена были...
Процессор за 10$ с AliExpress: четырехъядерный AMD Phenom II X4 830 2,8 ГГц - реальная мощь или нет
BIs
01:24
Вы э/э у России покупаете, учитывая тенденцию, у вас энергия будет дорогой)
Правительство Китая проводит учёт крупных майнеров и планирует изгнать их из страны
Denis Belokopytov
01:24
за 100к это безумие... хотя на офф сайте с подарками и промокодами ценник 80к, но даже так это дофига, ему сейчас красная цена 45
Huawei P40 Pro+ упал в цене – лучший камерофон 2020 года со скидкой 10%
dimkahon
01:22
Куплено все еще в 2016-м. Стая Бозака отстой. The Following - попытка срубить еще бабла на удавшемся проекте. А карантинных зон и без дополнений тьма, самое обидное, что после их зачистки там снова по...
Сборник Dying Light Platinum Edition уже доступен для покупки — временно с большой скидкой
KENDOR
01:21
Да, подобные игры прекрасно культивируют самое низкое в человеке с ранних лет - предательство и призывают наших детей к насилию (убийству). Просто, сука, зашибись игра (НЕТ) !!!!
В Epic Games Store раздают Among Us
MriS
01:21
Не помнимою. Я другим имуществом торгую в РФ, плачу налоги и гости никакие не приходят.
В Кыргызстане у майнеров изъяли более 2 000 видеокарт
BIs
01:17
Куда 100 вт, что то я очкую.
Флагманский смартфон Honor 50 Pro+ получит подзарядку SuperCharge мощностью 100 Вт
Глеб Пусовский
01:17
А кто сказал что за копейки?
Уже через несколько месяцев майнить Эфириум на видеокартах будет нельзя – разработчик Ethereum 2.0
Глеб Пусовский
01:16
Кто хоть немного знаком с математикой, тот давно уже в крипте)
Уже через несколько месяцев майнить Эфириум на видеокартах будет нельзя – разработчик Ethereum 2.0
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем