В сеть раньше времени попал трейлер Battlefield VI
Не так давно в сеть начали попадать кадры из трейлера и дизайнерские чертежи Battlefield VI, их оригинальность подтвердил авторитетный инсайдер Том Хендерсон. Геймеры шутили, что вскоре смогут собрать полноценный трейлер по кадрам, что и произошло.
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На YouTube появился трейлер новой части Battlefield, причём незапланированно. Electronic Arts сразу же вмешалась и начала репортами удалять видео с площадки. Кадры из трейлера схожи с дизайнерскими чертежами, которые ранее были обнародованы Томом Хендерсоном.
На данный момент трейлер можно посмотреть по этой ссылке в социальной сети ВКонтакте, но качество далеко не идеальное, да и мерцания очень мешают просмотру. Впрочем, если поискать, можно найти и более качественный трейлер.
Издатель не так волнуется за слитый трейлер. По их словам, они все равно работают уже над новым трейлером, который будет отличаться от текущего варианта.
Официально пока игра ещё не была анонсирована, но инсайдеры уже строят догадки, что пользователи смогут поиграть в неё в начале следующего года.
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