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До какого-то периода Илон Маск считал Bitcoin перспективной криптовалютой и сам инвестировал в неё средства компаний, но недавно отказался от этого, что привело к моментальному падению стоимости цифровой монеты. При этом основатель Tesla лестно отзывается о Dogecoin и даже объяснил почему так.

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По словам Маска, главное преимущество Dogecoin то, что "у них есть мемы и собаки, а у других нет". Аргумент в пользу криптовалюты, конечно, весомый, но убедительным назвать его сложно.

Помимо этого в одном из своих постов миллиардер предложил каждому желающему принять участие в разработке Dogecoin. Для этого необходимо отправлять свои предложения на GitHub или Reddit криптовалюты. Один из пользователей предложил, чтобы комиссия при транзакциях с криптовалютой менялась в зависимости от фазы Луны, Маск назвал это хорошей идей.

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Ранее Илон Маск предлагал собственные улучшения по снижению комиссии при транзакциях с Dogecoin, однако эксперты высказали своё мнение по этому поводу и назвали миллиардера профаном.