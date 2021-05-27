Microsoft сделает Edge самым производительным браузером на Windows 10
Microsoft заявила о своих намерениях сделать Edge самым производительным браузером на Windows 10. По словам разработчиков, только одно мартовское обновление принесло существенный прирост к производительности - 41 процент.
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К тому же браузер поддерживает функцию "спящих вкладок", позволяющую перенаправлять ресурсы из малоиспользуемых вкладок в активные, что снижает общую нагрузку на ПК. На этом компания не останавливается, они приступили к тестированию нового режима работы этой функции.
Разработчики Google Chrome тоже задумались об улучшении производительности своего браузера, по всей видимости, из-за нарастающей конкуренции с Microsoft. После перехода Edge с шестинедельного графика обновлений на четырёхнедельный, от Chrome последовала аналогичная реакция. Впрочем, именно такая "здоровая" конкуренция может привести к возрастанию уровня качества обеих продуктов.
Неделю назад компания заявила о прекращении поддержки Internet Explorer уже в следующем году, порекомендовав пользователям переходить на браузер Edge.
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