Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Microsoft заявила о своих намерениях сделать Edge самым производительным браузером на Windows 10. По словам разработчиков, только одно мартовское обновление принесло существенный прирост к производительности - 41 процент.

реклама

К тому же браузер поддерживает функцию "спящих вкладок", позволяющую перенаправлять ресурсы из малоиспользуемых вкладок в активные, что снижает общую нагрузку на ПК. На этом компания не останавливается, они приступили к тестированию нового режима работы этой функции.

Разработчики Google Chrome тоже задумались об улучшении производительности своего браузера, по всей видимости, из-за нарастающей конкуренции с Microsoft. После перехода Edge с шестинедельного графика обновлений на четырёхнедельный, от Chrome последовала аналогичная реакция. Впрочем, именно такая "здоровая" конкуренция может привести к возрастанию уровня качества обеих продуктов.

анонсы и реклама 2Tb Seagate: -30% за пару дней RTX 3060 дешевле всего в XPERT.RU 2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней 4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru RTX 3080 и 3090 теперь стоят одинаково -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают RTX 6000 24Gb - альтернатива RTX 3080 и 3090 Galaxy S21 - цена упала на порядок 75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь

Неделю назад компания заявила о прекращении поддержки Internet Explorer уже в следующем году, порекомендовав пользователям переходить на браузер Edge.