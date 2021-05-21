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Наверное, каждому пользователю ПК известен браузер Internet Explorer, выделяющийся среди всех своей небезопасностью и отсутствием комфортного функционала, приятного для глаза дизайна. С 2015 года Microsoft сами придерживаются этой позиции и подготовили замену для пользователей Windows - браузер Edge.

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Несмотря на это, Internet Explorer всё ещё остался жив и может быть даже кем-то используется. Однако Microsoft объявили об окончании поддержки устаревшего браузера, это случится уже в следующем году. При этом браузер будет доступен пользователям Windows 10 LTSC(корпоративная версия с долгосрочным обслуживанием), хотя Microsoft всё же даёт рекомендации переходить на актуальный Edge, который более перспективен и обновляется компанией. Этот браузер позволяет запускать вкладки в режиме Internet Explorer, если кому-то, конечно, такой функционал необходим. Компания рассчитывает вести такую политику вплоть до 2029 года.

Буквально в прошлом году была прекращена поддержка Microsoft Teams на браузере Internet Explorer. В середине августа 2021 года сервисы Microsoft 365 перестанут быть доступны на устаревшем браузере.