В сеть попали кадры из трейлера Battlefield VI
Анонсирование Battlefield VI ожидается в июне этого года, однако авторитетный инсайдер Том Хендерсон сообщил, что для Electronis Arts это провал, тому подтверждение слитые кадры трейлера игры, которые он считает достоверными. Пользователи подшутили, что в скором времени фанатам серии удастся собрать полноценный трейлер игры по кадрам.
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Известно, что действия игры развернутся в недалёком будущем, также разработчики вернут уже доработанную систему разрушений Levolution, которая уже была в прошлых частях серии, но имела свои недоработки. На игровых картах должна появится динамическая погода, то есть прямо во время раунда будет меняться время суток и погодные условия.
Игра не официально анонсирована, поэтому предполагать приблизительную дату релиза не имеет смысла, но, по слухам, это 2021 год, хотя мало в это верится.
Ранее уже были опубликованы скриншоты, совпадающие с чертежами локаций из игры, Том Хендерсон тоже подтвердил их правдивость.
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