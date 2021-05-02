На Reddit появились скриншоты из Battlefield 6
На Reddit появились фотографии, принадлежность которых указали на Battlefield 6. Можно посчитать это обычным вбросом скриншотов, однако Том Хендерсон, известный инсайдер по Battlefield, предсказавший не одно нововведение в игру, подтвердил подлинность фотографий.
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Том Хендерсон сам публиковал скриншот, который, по его словам, относится к новой части Battlefield. Интересно то, что чертёж космодрома на фото совпадает с изображением, всплывшем на Reddit.
Также инсайдер публиковал и другой скриншот, он тоже сходится с фотографией от пользователя на Reddit.
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Конечно, такая сомнительная информация вызвала недоумение и недоверие у комментаторов, но один из пользователей, назвавшись графическим дизайнером, сообщил что вряд ли это вброс, так как видна профессиональная работа, которую никто не будет подделывать ради дезинформации фанатов серии.
Battlefield 6 будет поддерживать режим игры с командами по 64 игроков, а события должны развернуться в недалёком будущем, как говорят многие инсайдеры.
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