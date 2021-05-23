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Пользователь англоязычного портала Reddit под никнеймом Portemay опубликовал видео, где продемонстрировал "мод" с реалистичным снегом, который хрустит под ногами и оставляет следы. К тому же его можно даже поднять и кинуть в объект, показано это на примере люка, который зашевелился от попавшего в него снежка.

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К сожалению, оказалось, что это вовсе никакой не мод, а технология компьютерной графики CGI, которая активно применялась в создании культовых фильмов «Пираты Карибского моря» и «Властелин колец». Несмотря на это, буквально за сутки пост набрал 74 000 апвоутов и стал звездой рубрики r/Minecraft.

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Остальные пользователи в комментариях в восторге отметили реалистичность игровой доработки, которой, к сожалению, не судьба попасть в MineCraft. Хотя даже если бы это произошло, вряд ли бы даже современные компьютеры смогли выдержать такую нагрузку.

Не так давно создатель MineCraft объявил о разработке собственной игры, однако он сразу предупредил, что ему неважно мнение аудитории и не стоит делать ложных ожиданий по поводу реализации его задумки.