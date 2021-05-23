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Украинская компания 4A Games уже работает над новой частью Metro и в отличие от GSC Game World, приступила к разработке новой игры относительно быстро. Разработчики даже планируют внедрить в игру многопользовательский режим, хотя это пока лишь на стадии обсуждения. Новая часть делается для следующих платформ: ПК, консоли нового поколения Sony/Xbox.

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Но, по всей видимости, помимо серии Metro студия планирует приступить к разработке игры совершенно иного жанра. Так компания открыла вакансию технического художника и концепт-художника, которые будут разрабатывать "атмосферный и реалистичный шутер от первого лица".

Исходя из текста в вакансии, в обязанности новых разработчиков входить создание живого окружения на собственном игровом движке студии.

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Скорее всего, ожидать новую игру от студии в ближайшем времени не стоит, так как в конце 2020 года разработчики предупредили, что пока геймерам не стоит ждать новой части Metro, что уже говорить о совершенно новой игре. Впрочем, оно и понятно, ведь релиз Metro: Exodus состоялся в 2019 года.