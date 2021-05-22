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Crytek может выпустить ремастер Crysis 2

На этом намекают твиты разработчиков.
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В 2020 году были обнародованы документы, которые указывали на выход ремастеров Crysis 2 и Crysis 3, однако официального подтверждения от Crytek не поступало. Но недавний пост разработчиков в Twitter намекнул на это.

Так в официальном Twiter Crysis недавно был опубликован пост со следующим текстом: "Они называли меня Пророком". Эту фразу говорит главный герой после спасения антагониста Crysis 2, что намекает на выход ремастер. Позже был опубликован скриншот, который, скорее всего, принадлежит обновлённой версии игры.

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В прошлом году уже был выпущен ремастер первой части игры, он получил название Crysis Remastered. Пользователи отметили требовательность игры, впрочем, по большей степени это связано с плохой оптимизацией, так как точно такая же проблема была в Crysis 2007 года выпуска. Позже был выпущен улучшающий трассировку лучей патч, а также добавляющий вырезанный уровень "Восхождение", в нём игроку предстоит управлять самолётом.

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