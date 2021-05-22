Crytek может выпустить ремастер Crysis 2
реклама
В 2020 году были обнародованы документы, которые указывали на выход ремастеров Crysis 2 и Crysis 3, однако официального подтверждения от Crytek не поступало. Но недавний пост разработчиков в Twitter намекнул на это.
Так в официальном Twiter Crysis недавно был опубликован пост со следующим текстом: "Они называли меня Пророком". Эту фразу говорит главный герой после спасения антагониста Crysis 2, что намекает на выход ремастер. Позже был опубликован скриншот, который, скорее всего, принадлежит обновлённой версии игры.
В прошлом году уже был выпущен ремастер первой части игры, он получил название Crysis Remastered. Пользователи отметили требовательность игры, впрочем, по большей степени это связано с плохой оптимизацией, так как точно такая же проблема была в Crysis 2007 года выпуска. Позже был выпущен улучшающий трассировку лучей патч, а также добавляющий вырезанный уровень "Восхождение", в нём игроку предстоит управлять самолётом.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила