Крупные Bitcoin-биржи перестали работать на фоне обвала стоимости криптовалюты
Текущее положение Bitcoin оставляет желать лучшего, стоимость криптовалюты обваливается с каждым днём, что заставляет многих инвесторов опасаться за капитализацию своих крипто-кошельков. Многие из инвесторов решили, что сейчас самое время избавляться от Bitcoin, это привело к нагрузкам на криптовалютные биржи.
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Так на биржах Coinbase, Binance, Kucoin и других начались технические сбои, что спровоцировало задержки в продаже криптовалюты. Некоторые инвесторы жалуются, что из-за сбоев на криптбиржах им не удалось вовремя "сплавить" теряющую стоимость криптовалюту. Пользователи требуют задействовать SAFU-фонд, чтобы компенсировать ущерб инвесторов.
Binance также пришлось временно приостановить вывод Ethereum из-за слишком высоких комиссий, буквально через несколько часов проблема была решена.
Фонд SAFU был создан биржей Binance в 2018 году и представлял из себя резервное хранилище на случай экстренных ситуаций.
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