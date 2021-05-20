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В Китае было запрещено всем банкам и платёжным системам предоставлять возможность осуществлять транзакции с криптовалютой. Также Китайская банковская ассоциация предостерегла граждан от сомнительных инвестиций в криптовалюту, которая сейчас крайней нестабильна.

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В 2017 были закрыты местные биржи криптовалюты, позже, через два года, были заблокированы иностранные сайты, где можно было торговать криптовалютой. Таким образом в Китае хотят ограничить операции с криптовалютой, в особенности торговлю и перепродажу "цифрового золота". По мнению экспертов, до ввода запретов 90 процентов операций с Bitcoin происходили именно на территории Китая.

Можно предположить, что одна из причин таких "репрессий" в сторону криптовалюты то, что государство не может напрямую влиять на неё, когда в Китае даже интернет подвергается большой цензуре и фильтруется на наличие антигосударственной пропаганды.

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При этом хранение и производство криптовалюты в стране не запрещено, но облагается налогом.