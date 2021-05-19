Epic Games подали в суд на производителя AR‑очков из-за использования торгового знака Unreal
Epic Games подают иск в суд на компанию Nreal, производящую гаджеты дополнительной реальности. Как отмечают в компании, слово "Unreal" на очках схоже с их торговым знаком игрового движка "Unreal Engine". Стоит отметить, что обе компании работают или работали с указанным движком.
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В иске Epic Games ни слова не упоминает о внутренней конкуренции компаний и своих истинных целях. По словам истца, при работе на одном рынке использование торгового знака их компании может запутать пользователей.
Интересно то, что в официальном Twitter Nreal была опубликована запись, где говорилось о больших планах на 20 мая, через день после этого был отправлен судебный иск.
В 2018 году Epic Games уже пытались судиться с Nreal, тогда их в принципе не устраивало название бренда, однако они смогли прийти к компромиссу и отозвали иск. Следующий "бум" в отношениях компаний произошёл год назад, когда была выпущена игра Nreal Light.
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