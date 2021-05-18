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Сбер открыли новую вакансию, где ищут человека на должность контент-менеджера утилиты по игре World of Warcraft. Сотрудник на этой должности должен принимать участие в разработке голосового помощника для игры, если быть точнее, компании нужен человек, который сможет придумывать функционал боту.

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Главное требование к кандидатам - стаж игры в Wolrd of Warcraft более пяти лет и наличие каких-либо игровых достижений, в пример приводятся PvP Gladiator и PvE Top Guild. Также контент-менеджер должен иметь знакомых, с которыми вместе будет обсуждать функционал голосового помощника. Знание английского тоже является обязательным требованием. Навыки программирования не обязательны, но желательны, в любом случае, компания поможет освоить их.

В этом году Сбер должен начать формирование студии СберИгры, которая займётся разработкой и продюсированием новых игр. По всей видимости, пока дело до собственных игр не дошло, компания хочет заняться разработкой полезных утилит к уже существующим играм.