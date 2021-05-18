Геймер смог пройти GTA V за 9 часов без получения урона
Каждый, кто хотя бы раз проходил сюжетную кампанию GTA V, по любому встречался с неудачами и так или иначе погибал в ходе прохождения. Однако игроку под никнеймом UnNameD удалось пройти игру без получения каких-либо повреждений на протяжении всего прохождения сюжета.
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Игрок использовал модификацию One Hit Knock Out, снижающую уровень здоровья главного героя, что позволяет убить его любым источником урона. Пользователи Reddit предполагают, что геймер установил мировой рекорд, ведь никому ещё не удавалось пройти игру таким способом. Стоит отметить, что во время прохождения игры не использовались способности персонажей или броня.
Всё прохождение сюжетной кампанию заняло у UnNameD девять часов. На своём YouTube канале он опубликовал три соответствующих видео с поделенным хронометражем.
Ранее была новость о новой технологии Intel, позволяющей придать реалистичности видео. Для демонстрации технологии использовали видео с геймплеем GTA V.
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