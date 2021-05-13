Новая технология Intel Enhancing Photorealism Enhancement обеспечит максимально реалистичную графику
Intel трудится над новой технологией Enhancing Photorealism Enhancement, позволяющей делать графику на видео максимально реалистичной. В компании продемонстрировали свою разработку на примере GTA V.
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Посмотрев видео выше, можно заметить, что хотя качество дорог уступает оригинальному видео, здания и автомобили действительно выглядят реалистично. Для улучшения графики используется нейросеть. Конкретно этому методу, "уличная съёмка", обучалась нейросеть за счёт навигаторов.
Конечно, то, что это ненастоящее видео выдаёт не только дорога, а и иногда всплывающие артефакты, отсутствие людей на улицах. Если первое недоработка нейросети, второе легко поправимо. Заметное размытие в движение было сделано для того, чтобы придать реалистичности изображению и скрыть его недостатки, также разработчики сообщили, что технология повышает контраст растительности.
Интересно было испытать новую технологию Intel на GTA San Andreas, вышедшей 17 лет назад.
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