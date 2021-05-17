В сеть слили геймплей недавно анонсированного шутера The Division: Heartland
В этом месяце Ubisoft анонсировали новую условно-бесплатную игру - The Division: Heartland, которая должна показать фанатам серию в новом виде. Компания сразу предупредила, что будет следить за утечками в процессе разработки. Однако в сети уже появились кадры геймплея игры.
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Пользователь под никнеймом SkyLeaks опубликовал кадры геймплея игры, добавив к твиту следующий текст: "Да-да, NDA и прочее, кого это волнует.". Позже на YouTube канале BloodMoneyFarmrIl появилось видео с 23 минутным обзором геймплея игры, но тут студия уже подсуетилась и удалила видеоролик.
События игры будут происходить в небольшом городке Сильвер Крик. Игроков ждут два кооперативных режима: PvE Expedition и PvEvP Storm на 45 участников. В обоих режимах игрокам предстоит собирать ресурсы, исследовать локацию и выживать, опасаясь нового вируса.
Релиз The Division: Heartland должен состоятся к концу следующего года на следующих платформах: PlayStation, Xbox, ПК.
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