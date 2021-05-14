Выход God of War отложили ещё несколько месяцев назад
Выход новой части God of War, пока не имеющей официального названия, фанаты серии приписывают ей приставку Ragnarok, перенесли ещё несколько месяцев назад - об этом сообщил журналист издания Bloomberg Джейсон Шрайер.
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По его мнению, Sony тянут с официальным заявлением по этому поводу, однако вскоре все равно будут вынуждены объявить информацию о переносе релиза игры. Возможно, это произойдёт на первой демонстрации игры, которая должна состоятся в этом году, так как сейчас практически никакой информации о новой части не имеется.
Помимо сиквела к God of War, Sony готовит продолжение Horizon Zero Dawn под названием Horizon Forbidden West, трейлер к которому был выпущен ещё в прошлом году. Выход этой игры по-прежнему намечается на 2021 год.
Ранее Sony заявила, что в этом году должны выйти 25 эксклюзивных игр для PlayStation 5, причём имеются ввиду как крупные AAA тайтлы, так и обычные небольшие игры.
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