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Выход новой части God of War, пока не имеющей официального названия, фанаты серии приписывают ей приставку Ragnarok, перенесли ещё несколько месяцев назад - об этом сообщил журналист издания Bloomberg Джейсон Шрайер.

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По его мнению, Sony тянут с официальным заявлением по этому поводу, однако вскоре все равно будут вынуждены объявить информацию о переносе релиза игры. Возможно, это произойдёт на первой демонстрации игры, которая должна состоятся в этом году, так как сейчас практически никакой информации о новой части не имеется.

Помимо сиквела к God of War, Sony готовит продолжение Horizon Zero Dawn под названием Horizon Forbidden West, трейлер к которому был выпущен ещё в прошлом году. Выход этой игры по-прежнему намечается на 2021 год.

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Ранее Sony заявила, что в этом году должны выйти 25 эксклюзивных игр для PlayStation 5, причём имеются ввиду как крупные AAA тайтлы, так и обычные небольшие игры.