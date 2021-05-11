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В Steam запустили крупные скидки на игры издательства Bethesda Softworks. Цены были понижены до 75 процентов, также есть возможность приобрести по доступной цене серию Call of Duty. Так за 23 117 рублей можно купить комплект "Call of Duty Franchise Collection", включающий в себя всю серию игр, до распродажи его цена равнялась 44 460 рублей.

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Список игр, принимающих участие в скидках:

Fallout 4 (2015 года выпуска) - 429 рублей;

Dishonored 2 (2015 года выпуска) - 574 рублей;

Wolfenstein: The New Order (2014 года выпуска) - 259 рублей;

Rage 2 (2018 года выпуска) - 499 рублей;

DOOM Eternal (2018 года выпуска) - 659 рублей;

Prey (2017 года выпуска) - 499 рублей;

Скорее всего, распродажа связана с тем, что вышеперечисленные игры уже устарели и их не покупают, тот же Rage 2 раздавался в этом году в Epic Games. Игры доступны по скидке ещё 5 дней - вплоть до 16 мая. Распродажа серии Call of Duty продлится на два дня больше - до 18 мая.