Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В Steam началась распродажа популярных игр издательства Bethesda Softworks

Серия Call of Duty также попала в распродажу.
[ ] для раздела Блоги
+
4Tb WD за 29 990р - новые цены на харды
8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

В Steam запустили крупные скидки на игры издательства Bethesda Softworks. Цены были понижены до 75 процентов, также есть возможность приобрести по доступной цене серию Call of Duty. Так за 23 117 рублей можно купить комплект "Call of Duty Franchise Collection", включающий в себя всю серию игр, до распродажи его цена равнялась 44 460 рублей.

реклама

Список игр, принимающих участие в скидках:

  • Fallout 4 (2015 года выпуска) - 429 рублей;
  • Dishonored 2 (2015 года выпуска) - 574 рублей;
  • Wolfenstein: The New Order (2014 года выпуска) - 259 рублей;
  • Rage 2 (2018 года выпуска) - 499 рублей;
  • DOOM Eternal (2018 года выпуска) - 659 рублей;
  • Prey (2017 года выпуска) - 499 рублей;

Скорее всего, распродажа связана с тем, что вышеперечисленные игры уже устарели и их не покупают, тот же Rage 2 раздавался в этом году в Epic Games. Игры доступны по скидке ещё 5 дней - вплоть до 16 мая. Распродажа серии Call of Duty продлится на два дня больше - до 18 мая.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

steam fallout 4 call of duty rage 2 prey dishonored 2
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
17
Wolfenstein Youngblood: тестирование актуальных видеокарт
64
Обзор беспроводной гарнитуры ASUS ROG Strix Go BT
4
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
32
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt B550-Creator
26
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5600 ХТ
11
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
72
The Medium: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
9
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 5500 XT
15
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
50

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
29 апреля 2021 30
Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super VS Athlon 240GE & Radeon RX 570
28 апреля 2021 33
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
5 мая 2021 72
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT: непоколебимый во всем
1 мая 2021 26
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt B550-Creator
6 мая 2021 26
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
3 мая 2021 50

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Переход на Ethereum 2.0 положит конец майнингу, а вложения в дорогие видеокарты может не окупиться
171
За первые 9 дней мая доходы майнеров увеличились в 2 раза, а GeForce RTX 3080 окупается за 2 месяца
177
Реальной причиной взлёта доходности майнинга Эфира стал рост шуточного токена SHIBA INU на 30 000%
53
Спутниковый интернет Илона Маска Starlink оказался платным, а пиратские сайты в нём под запретом
59
Xiaomi Mi 9T, Redmi Note 9 Pro и ещё пять популярных смартфонов сломались после обновления MIUI 12
8
Обвал курса Dogecoin обернулся для доверчивых фанатов Илона Маска убытками на 380 миллионов долларов
14
Xiaomi завершила жизненный цикл для 21 смартфона 2018-2019 года отменив выход MIUI 13
7
Илон Маск не рекомендует инвестировать в Bitcoin
24
Майнеры в Южной Корее будут платить 20% налог
53
Ethereum взлетел до 4150$ - быстрой окупаемости в добыче не мешают даже завышенные в 3 раза цены GPU
126
CD Projekt Red пригласила известных модеров принять участие в создании обновлённой The Witcher 3
9
Листинг SHIBA INU на Binance взвинтил комиссии в сети Ethereum -RTX 3090 приносит 2500 рублей в день
30
Илон Маск назвал Dogecoin суетой и снизил курс шуточной криптовалюты
30
Пользователь продал 9 токенов криптовалюты SOCKS за $875 000, купленные им за 108 долларов в 2019 г
16
В Steam проходит распродажа игр Bethesda: скидки до 70 % на серии DOOM, Fallout и The Elder Scrolls
+
30 смартфонов Xiaomi и Redmi получили MIUI 12.5 от 7 мая
+
Илон Маск заявил о "захвате мира" криптовалютой Dogecoin
14
Шерше ля фам – журналисты выяснили возможную причину развода Билла Гейтса
16
Tesla оштрафуют на 750 000 долларов за испорченный воздух
5
128 млн пользователей iOS установили вредоносные приложения с вирусом на свои iPhone в 2015 году
+

Популярные статьи

Более 250 рублей в день с GeForce GTX 1060 в мае 2021 — повод майнить даже на одной видеокарте
70
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
17
Обзор и тест игрового ноутбука MSI Alpha 15: Когда ноутбук быстрее ПК
78
Как играется The Elder Scrolls III в 2021 году. Часть 4 - Tamriel Rebuild
5
Wolfenstein Youngblood: тестирование актуальных видеокарт
64
10 лучших Tycoon и менеджмент игр последних 10 лет — почувствуй себя магнатом или управленцем
1

Сейчас обсуждают

Joni-sniper
03:09
Зеленый текстолит, олды оценят))))
Supermicro оснастит двумя разъемами LGA4189 будущие материнские платы формата ATX
Renegade1979
03:08
Фирташ, еще один промокшанский клептогарх, остался без Стирола, тот в Горловке и законсервирован с 2015 )) короче рыги все массово влетели на бабки, притом от того ж самого, шо поддерживали. От сруцгэ...
Русские хакеры могут быть причастны ко взлому трубопровода в США
Kasyan
03:08
Ubosoft воплощает свою давнюю мечту, превращается в донатную помойку!
Ubisoft решила особым образом маркировать игры от своих внутренних студий
An 64
03:07
Отец терпел и нам велел)
Ethereum перешагнул отметку в 4000 долларов, и это лишь начало
ахахах
03:07
всё нет уже Украины-порушено там
Русские хакеры могут быть причастны ко взлому трубопровода в США
An 64
03:07
Терпение народа, есть одна из добродетелей для сильных мира сего. Уточняю.
Ethereum перешагнул отметку в 4000 долларов, и это лишь начало
Вова Огонь
03:05
Ты обиделась?
Русские хакеры могут быть причастны ко взлому трубопровода в США
ахахах
03:04
иди на)(уй сам
Русские хакеры могут быть причастны ко взлому трубопровода в США
ахахах
03:02
но рыпнуться там зассали на западе на 9мая
Русские хакеры могут быть причастны ко взлому трубопровода в США
Kasyan
03:02
Сборник тостов за все хорошее против всего плохого!
За первые 9 дней мая доходы майнеров увеличились в 2 раза, а GeForce RTX 3080 окупается за 2 месяца
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем