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По итогам финансового отчёта Activision Blizzard, руководство студии довольно результатами Call of Duty и считает шутер "шаблоном", на который стоит ориентироваться. Как заявил Бобби Котик, директор студии, недавно получивший премию в 200 миллионов долларов, студия старается делать новые игры похожими на Call of Duty, чтобы заполучить многомиллионную аудиторию.

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Помимо этого компания выразила своё желание перед инвесторами увеличить количество разработчиков в некоторых студиях, чтобы ускорить разработку новых игр. Интересно то, что перед этим была большая волна сокращений, в результате которой за месяц 190 человек лишились работы.

Вышедшая в 2020 году Call of Duty: Black Ops Cold War хотя собрала достаточное количество денег с продажи, впрочем, как и все игры франшизы, но при этом не очень понравилась комьюнити. Так несмотря на высокую оценку критиков на Metacritic в 76 баллов, игроки оценили игру в 3.3 балла, что является очень низкой оценкой, для сравнения: Cyberpunk 2077 имеет оценку в 7.7 баллов.