Valve блокирует аккаунты за бустинг в CS:GO
Пользователь Reddit опубликовал скриншот с ответом технической поддержки, где сообщается, что он утратил доступ к играм из-за бустинга аккаунта. Игрок пользовался услугами бустеров, заказывая прокачку игрового уровня и звания в Counter-Strike: Global Offensive.
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Valve не поощряет бустинг, так как оказание таких услуг является нечестным по отношению к другим игрокам, а также в большинстве случаев такие аккаунты крадутся и идут на продажу, что противоречит правилам площадки.
Ранее, начиная с 9 марта, Valve начали блокировать по идентичной причине игроков Dota 2. Происходит "отлов" аккаунтов, подвергающихся бусту, благодаря репортам других игроков и система патрулей, которая проверяет действительно ли данный игрок воспользовался услугами буста. Тогда же и появились сомнения, что по ошибке патрульные могут заблокировать игрока, который резко отточил свой скилл и показывает невероятные результаты по сравнению с прошлыми.
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