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Полиция Нью-Йорка в прошлом году решилась на покупку робота-собаки производства Boston Dynamics, цена такого сотрудника составляет 74 500 долларов, что, на минуточку, равняется годовой зарплате обычного полицейского после прохождения академии. Робот даже получил кличку - Дигидог.

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Миссия робота была в оказании поддержки офицерам полиции в ситуациях, представляющих угрозу жизни, за этот год он принял участие в двух операциях: первая - спасение заложников, тогда злоумышленники при виде робота сбежали, вторая - наблюдение за указанной позицией. К сожалению, несмотря на эффективность робота, люди начали жаловаться, что робот вызывает страх у людей и может спровоцировать агрессию или вовсе покалечить преступника.

К сожалению или счастью, общественность оказалась сильнее и американский чиновник потребовал от полиции отдать робота, что и случилось. Так молодой, перспективный робот Дигидог лишился своего рабочего места.

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В итоге полиция Нью-Йорка разорвала контракт с компанией, хотя изначально не планировала этого делать.