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Релиз новой видеокарты RTX 3080 Ti, на которой будет установлен ограничитель майнинга, сокращающий производство криптовалюты вдвое, запланирован на следующий месяц. Однако уже в польском онлайн-магазине засветилась страница, предварительно созданная для будущей видеокарты.

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Считается, что магазин имеет хорошие связи с многими поставщиками, поэтому получает товар раньше всех официальных дилеров. Никакой информации о технических характеристиках видеокарты нет, тем более цены и фотографий. Но можно заметить, что видеокарта создана AIB партнёром NVIDIA - MSI, входит в линейку Ventus OC и будет включать в себя 3 вентилятора.

Ранее была новость, что портал VideoCardz опубликовал скорость добычи Ethereum на RX 3080 Ti, он составил 118.9MH/s при TDP 278, что является хорошим результатом, но, к сожалению или счастью, из-за встроенного ограничителя майнеры не будут использовать эту видеокарту на своих майнинг-фермах. Это может положительно сказаться на итоговой цене RTX 3080 Ti.