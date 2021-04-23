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Издание VideoCardz опубликовало скорость майнинга Ethereum на RTX 3080 Ti, которая в ближайшем времени должна выйти на свет. Скорость добычи криптовалюты на видеокарте составила 118.9MH/s, при этом TDP было 278. Известно, что на RTX 3080 Ti должна быть предусмотрена защита от майнинга, как и на той же RTX 3060.

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По информации издания, им предоставили "замеры" скорости добычи криптовалюты, сделанные на референсной версии ещё не вышедшей видеокарты, которые компания действительно выдавала, чтобы проверить установленную защиту от майнеров. Портал также сообщает о базовой частоте видеокарты 1365MHz и ёмкости видеопамяти в 12GB.

Выход видеокарты может состояться под конец мая. Стоимость RTX 3080 Ti, по мнению китайских СМИ, составит чуть более 70 000 рублей, а если защита от майнинга будет работать как заявлено, то из-за отсутствия большого спроса среди майнеров, геймерам удастся приобрести видеокарты не по завышенной цене.