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VideoCardz рассказали о скорости майнинга на RTX 3080 Ti

Считается, что на видеокарте будет установлена защита от майнинга.
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Издание VideoCardz опубликовало скорость майнинга Ethereum на RTX 3080 Ti, которая в ближайшем времени должна выйти на свет. Скорость добычи криптовалюты на видеокарте составила 118.9MH/s, при этом TDP было 278. Известно, что на RTX 3080 Ti должна быть предусмотрена защита от майнинга, как и на той же RTX 3060.

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По информации издания, им предоставили "замеры" скорости добычи криптовалюты, сделанные на референсной версии ещё не вышедшей видеокарты, которые компания действительно выдавала, чтобы проверить установленную защиту от майнеров. Портал также сообщает о базовой частоте видеокарты 1365MHz и ёмкости видеопамяти в 12GB.

Выход видеокарты может состояться под конец мая. Стоимость RTX 3080 Ti, по мнению китайских СМИ, составит чуть более 70 000 рублей, а если защита от майнинга будет работать как заявлено, то из-за отсутствия большого спроса среди майнеров, геймерам удастся приобрести видеокарты не по завышенной цене.

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warmuza
22:54
Всё намайненое уходит Куртке.
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Boris Koltsov
22:54
нет, но верю в остаток счёта на кошельке...
VideoCardz рассказали о скорости майнинга на RTX 3080 Ti
kOOlik
22:53
Я не понимаю - в чем защита то состоит и сколько бы она майнила без нее тогда? Это же норм хешрейт для 3090.
VideoCardz рассказали о скорости майнинга на RTX 3080 Ti
Inqizitor
22:51
чуть более 70 000 рублей - это как? То есть Хуанг в сравнении с Паскалями тупо сделал цены х2? Восхитительно.
VideoCardz рассказали о скорости майнинга на RTX 3080 Ti
Sevilho
22:50
Интересный эксперимент. Терминологическое замечание: не версии (они одинаковые) а редакции, или если угодно SKU
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