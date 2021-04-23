VideoCardz рассказали о скорости майнинга на RTX 3080 Ti
Издание VideoCardz опубликовало скорость майнинга Ethereum на RTX 3080 Ti, которая в ближайшем времени должна выйти на свет. Скорость добычи криптовалюты на видеокарте составила 118.9MH/s, при этом TDP было 278. Известно, что на RTX 3080 Ti должна быть предусмотрена защита от майнинга, как и на той же RTX 3060.
реклама
По информации издания, им предоставили "замеры" скорости добычи криптовалюты, сделанные на референсной версии ещё не вышедшей видеокарты, которые компания действительно выдавала, чтобы проверить установленную защиту от майнеров. Портал также сообщает о базовой частоте видеокарты 1365MHz и ёмкости видеопамяти в 12GB.
Выход видеокарты может состояться под конец мая. Стоимость RTX 3080 Ti, по мнению китайских СМИ, составит чуть более 70 000 рублей, а если защита от майнинга будет работать как заявлено, то из-за отсутствия большого спроса среди майнеров, геймерам удастся приобрести видеокарты не по завышенной цене.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила