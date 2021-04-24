Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Несмотря на то, что релиз Cyberpunk 2077 прошёл не так успешно, как планировалось, руководство CD Projekt Red получило многомиллионные премии. Так два руководителя компании получили премиальные выплаты в размере 6.3 миллиона долларов, ранее им выплачивали по два миллиона долларов за работу над Cyberpunk 2077.

реклама

Известно, что разработка Cyberpunk 2077 требовала от своих сотрудников задерживаться на работе, чтобы успеть выпустить игру зимой. Сами сотрудники неоднократно жаловались на низкие выплаты, например, художница CD Projekt Red получала 430 долларов в месяц, что в два раза ниже минимальной зарплаты, установленной законодательством Польши.

После выхода Cyberpunk 2077 компания обещала выплатить проценты от доходности игры каждому сотруднику, принимающему участие в разработке. Неизвестно осуществили эти выплаты обыкновенным сотрудникам, но руководству точно.

анонсы и реклама Необычная RTX 3090 стоит дороже 300 000р RTX 3080 - смотри цену RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 Скидка 30% на топовую механику от XPG! 6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам

Компания старается исправить свои ошибки новыми патчами, при этом дав на некоторое время возможность пользователям вернуть деньги за игру. Общая сумма возвратов составила два миллиона долларов.