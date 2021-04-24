Руководство CD Projekt Red получило многомиллионные премии за работу над Cyberpunk 2077
Несмотря на то, что релиз Cyberpunk 2077 прошёл не так успешно, как планировалось, руководство CD Projekt Red получило многомиллионные премии. Так два руководителя компании получили премиальные выплаты в размере 6.3 миллиона долларов, ранее им выплачивали по два миллиона долларов за работу над Cyberpunk 2077.
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Известно, что разработка Cyberpunk 2077 требовала от своих сотрудников задерживаться на работе, чтобы успеть выпустить игру зимой. Сами сотрудники неоднократно жаловались на низкие выплаты, например, художница CD Projekt Red получала 430 долларов в месяц, что в два раза ниже минимальной зарплаты, установленной законодательством Польши.
После выхода Cyberpunk 2077 компания обещала выплатить проценты от доходности игры каждому сотруднику, принимающему участие в разработке. Неизвестно осуществили эти выплаты обыкновенным сотрудникам, но руководству точно.
Компания старается исправить свои ошибки новыми патчами, при этом дав на некоторое время возможность пользователям вернуть деньги за игру. Общая сумма возвратов составила два миллиона долларов.
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