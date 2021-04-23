Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Исполнительный директор Sony Джим Райан заявил, что компания займётся приобретением новых студий, чтобы увеличить количество качественных AAA тайтлов на PlayStation 5, по его словам, их должно быть больше, чем на консоли прошлого поколения. Учитывая, что Microsoft взялась за развитие Xbox и сама начала выкупать крупные студии, у Sony могут возникнуть проблемы в конкуренции с таким гигантом.

реклама

Несколько дней назад Sony выпустили видео, где конкретно рассказали о преимуществах PlayStation 5 перед другими консолями. Главными своими преимуществами компания считает трассировку лучей, поддержку 120FPS и 4K гейминг.

Стоит отметить, что пользователи отдают предпочтение именно Xbox из-за его доступности и развития подписки Game Pass. Дефицит консолей PlayStation 5 Джим Райан списал на условия пандемии, он считает, что проблема решится к концу этого года. Тем временем в России невозможно приобрести PlayStation 4 как на официальном сайте компании, так и на сайтах партнёров.