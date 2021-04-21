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Sony раздаёт Horizon: Zero Dawn за бесплатно каждому желающему

Этот акт щедрости посвящён инициативе Play at Home.
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В прошлом месяце Sony сообщила о продолжении программы Play at home, в рамках который компания будет раздавать игры, чтобы люди проводили больше времени дома. AAA тайтл Horizon: Zero Dawn также входит в "сделку", каждый желающий может добавить игру в свою библиотеку PlayStation Store. Такая возможность будет доступна вплоть до 15 мая.

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Horizon: Zero Dawn приключенческий RPG от третьего лица, где игроку предстоит играть за женского персонажа в постапокалиптическом мире, захваченным роботами, из-за которых людям пришлось вернуться к первобытному образу жизни.

Игра вышла на PlayStatiion в 2017 году и 3 года была эксклюзивом Sony, после чего стала доступна на ПК. Horizon: Zero Dawn получила хорошие оценки от критиков и была удостоена большим числом наград. Один анонс игры в 2015 году принёс ей победу в номинации самой оригинальной игры года.

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Ранее была новость, что Sony отменили предварительные заказы на PlayStation 5 и больше не будет поставлять PlayStation 4, которых нет как на сайте официальных дилеров, так и в магазине самой компании, из-за чего можно сделать вывод, что Россия осталась без PlayStation.

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