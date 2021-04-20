Россия останется без PlayStation: предзаказы на PS5 отменили, PS4 больше не продаётся
В январе стало известно, что Sony остановит производство PlayStation 4, что и логично, ведь можно направить основные мощности на создание консолей нового поколения. Хотя это не говорит о полном прекращении продажи пастген консолей, Россия всё-таки уже осталась без консолей от Sony.
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Крупные сети по продаже электронной техники сняли с прилавков оффлайн и онлайн магазинов PlayStation 4, включая Pro и Slim версию, на официальном сайте PlayStation Россия консоль тоже не в наличии. Учитывая, что PlayStation 5 у официального дилера пока приобрести достаточно проблематично, Россия в принципе остаётся без консолей от Sony.
Скорее всего, выход новых консолей вызвал снижение цены на старые, из-за чего россияне стали скупать остатки PlayStation 4, а отсутствие новых поставок и вовсе лишило Россию консолей PlayStation.
Ранее Sony отменила все предварительные заказы на PlayStation 5 в России, компания поняла что не сможет обеспечить пользователей консолями в обещанный срок.
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