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Умер сооснователь Adobe Чарльз Гешке в возрасте 81 года

Об этом сообщили представители компании.
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Чарльз Гешке, сооснователь Adobe, умер в возрасте 81 года, об этом сообщили представители компании, не раскрывая причину смерти. Свою известность этот человек получил благодаря созданной компании Adobe вместе с Джоном Уорноком, с которым обрёл знакомство с 1982 году. Чарльз Гешке также причастен к разработке формата PDF.

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В 1992 году разработчика ПО похитители двое мужчин, запросивших выкуп в размере 650 000 долларов. При передаче денег похитители привели ФБР к Чарльзу, где их успешно задержали, а после приговорили к пожизненному заключению. В плену Чарльз провёл 4 дня на цепи.

За свою жизнь Чарльза неоднократно награждали, даже присвоили учёную степень доктора наук. В 2008 Барак Обама присудил разработчику медаль за вклад в технологии и инновации, такую награду получали не более чем двести человек. 

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Одна из разработок компании - программа Adobe Flash Player, позволяющая воспроизводить видео и другие материалы прямо в браузере. ПО перестало поддерживаться Adobe с 31 декабря 2020 года, а пользователям посоветовали удалить его, чтобы избежать проблем с безопасностью системы.

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