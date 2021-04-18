Apple создала инвестиционный фонд для снижения углерода в атмосфере и извлечения прибыли из этого
Apple в сотрудничестве с ещё двумя компаниями создаёт инвестиционный фонд по снижению углерода в атмосфере, в начальный капитал которого уже положила 200 миллионов долларов. Компания планирует инвестировать в лесохозяйственные предприятия, ведь именно природа стимулирует вывод углекислого газа - об этом заявила вице-президент Apple по окружающей среде. Фонд получит название Restore Fund.
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Главная цель фонда - выводить из атмосферы не менее 1 миллиона метрических тонн газа в год. Сама компания поставила для себя цель сократить количество выбросов в собственной промышленности на 75 процентов, а остальные 25 компенсируются как раз таки этим фондом.
Беречь природу это хорошо, но будет обидно, если из-за становления Apple эко-френдли из набора iPhone уберут, например, USB кабель, или саму коробку, что вполне возможно, раз USB адаптер уже убрали по этой причине.
Apple не исключает, что фонд будет приносить своим инвесторам материальную выгоду, хотя всё же первичной задачей остаётся спасти окружающую среду.
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