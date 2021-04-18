Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Apple в сотрудничестве с ещё двумя компаниями создаёт инвестиционный фонд по снижению углерода в атмосфере, в начальный капитал которого уже положила 200 миллионов долларов. Компания планирует инвестировать в лесохозяйственные предприятия, ведь именно природа стимулирует вывод углекислого газа - об этом заявила вице-президент Apple по окружающей среде. Фонд получит название Restore Fund.

реклама

Главная цель фонда - выводить из атмосферы не менее 1 миллиона метрических тонн газа в год. Сама компания поставила для себя цель сократить количество выбросов в собственной промышленности на 75 процентов, а остальные 25 компенсируются как раз таки этим фондом.

Беречь природу это хорошо, но будет обидно, если из-за становления Apple эко-френдли из набора iPhone уберут, например, USB кабель, или саму коробку, что вполне возможно, раз USB адаптер уже убрали по этой причине.

анонсы и реклама 48Gb RTX 8000 - не такая дорогая на сегодня MSI 3080 в Ситилинке - смотри цену Еще одна RTX 3080 пришла в Ситилинк Цена рухнула на порядок на RX 6700XT 6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Rocket Lake в Compeo.ru Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 352 000р - смотри характеристики

Apple не исключает, что фонд будет приносить своим инвесторам материальную выгоду, хотя всё же первичной задачей остаётся спасти окружающую среду.