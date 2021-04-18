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В США на продажу был выставлен автомобиль ЗИЛ-41047, являющийся последней версией лимузина, производимой этим заводом. За лимузин просят 190 000 долларов, при этом его пробег не превышает 40 000 километров. То, как оказался премиальный транспорт на другом континенте, в штате Огайо, не уточняется. На нём установлены два флага - США и СССР, номерные знаки с "СССР" на английском языке.

По заявлению продавца, автомобиль идеально сохранился, в нём установлены ещё заводские детали, никаких китайских запчастей, а в саму конструкцию лимузина не успел никто вмешаться. Лимузины этой серии производили с 1985 по 2002 год, так что автомобилю ещё советской сборки как минимум 32 года.

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Такой же автомобиль находился во владениях президента Украины и Казахстана. Так в 2002 года Нурсултан Назарбаев, президент Казахстана, ныне член конституционного совета, получил последний образец автомобиля. В 2012 году появилась информация, что бывший президент Украины Виктор Янукович также получил уже новую модель этого автомобиля, в честь этого даже был снят фильм "Последний лимузин".