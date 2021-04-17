Cyberpunk 2077 принёс рекордную прибыль CD Projekt Red
По итогам предварительного финансового отчёта за прошлый год, CD Projekt Red заработали 562 миллиона долларов, большую часть суммы принесла именно Cyberpunk 2077. Более точные цифры станут известны через неделю, когда опубликуют полную версию финансового отчёта. Хотя сейчас компания предоставила не точную информацию, однако от неё уже можно отталкиваться.
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Получается, что неудачная, по мнению игроков, Cyberpunk 2077 смогла принести компании рекордную прибыль, даже Witcher 3: Wild Hunt, который по сей день является примером игры с хорошим сюжетом, графикой и проработанным миром, принёс в два раза меньше - 210 миллионов долларов, что на 2015 год также считалось рекордной прибылью для CD Projekt Red. Можно сделать вывод, что несмотря на не лучший по качеству продукт, за счёт хорошей рекламы компания смогла заработать на нём.
CD Projekt Red пытаются исправить обнаруженные в игре проблемы, выпуская новые патчи, а Sony подтвердили, что вскоре игру могут вернуть в PlayStation Store.
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