В рекламном ролике Xiaomi Mi 11 Ultra распаковали под водой
Xiaomi выпустила рекламный ролик, где человек в акваланге прямо под водой распаковывает Xiaomi Mi 11 Ultra, а после с помощью него делает фотографии морских глубин. Новый флагман соответствует степени защиты IP68, что на данный момент является максимальным уровнем защиты от воды и пыли.
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IP68 предполагает, что устройство может быть помещено под воду на глубину в полтора метра на протяжении 30 минут, а пыль и вовсе не отразится на его работе, но о полноценной работе смартфона под водой и речи быть не может, впрочем, само видео сделано только в рекламных целях.
В основу Xiaomi Mi 11 Ultra входит процессор Snapdragon 888 от Qualcomm и 6.81-дм AMOLED дисплей с разрешением 1440p, частотой кадров 120Hz. Ёмкость батареи составляет 5000мАч, при этом одна из фишек смартфона - режим выживания в дикой природе, при активации которого Xiaomi Mi 11 Ultra с зарядом 10% может сохранять работоспособность до 55 часов.
Приобрести телефон в обыкновенных оффлайн и онлайн магазинах России вряд ли получится, однако по всему миру есть возможность заказать смартфон из Китая.
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