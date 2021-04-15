Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Глава TSMC, крупной компании, отвечающей за производство полупроводников, в квартальном отчёте подтвердил, что дефицит их продукции сохранится вплоть до 2022 года. Это хоть и не главная причина дефицита видеоадаптеров, но одна из основных, которая явно усложнит их производство.

реклама

При этом TSMC делает всё возможное, чтобы наращивать собственные мощности и увеличивать производство. Для этого были арендованы земельные участки под новые заводы и открыты вакансии на трудоустройство в компанию. Недавно компания даже закупила 100 танкеров с водой, опасаясь засухи в Тайване, препятствующей стабильному водоснабжению для крупных корпораций.

Несмотря на вышеперечисленное, TSMC не может справиться с порученным ей спросом, так как у компании заключены контракты со всеми технологическими гигантами: Apple, Microsoft, NVIDIA, AMD, Tesla.

анонсы и реклама <b>i9 11900K</b>- цена пошла вниз Rocket Lake в Compeo.ru Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам 8 видов RTX 3060 в Ситилинке - смотри цены Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь i9 11900 недорого в Ситилинке i5 11600K в Ситилинке

Финансовый Директор NVIDIA в квартальном отчёте тоже сообщила, что дефицит видеокарт продлится как минимум до первого квартала следующего года.