TSMC подтвердили, что дефицит полупроводников продлится вплоть до 2022 года
Глава TSMC, крупной компании, отвечающей за производство полупроводников, в квартальном отчёте подтвердил, что дефицит их продукции сохранится вплоть до 2022 года. Это хоть и не главная причина дефицита видеоадаптеров, но одна из основных, которая явно усложнит их производство.
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При этом TSMC делает всё возможное, чтобы наращивать собственные мощности и увеличивать производство. Для этого были арендованы земельные участки под новые заводы и открыты вакансии на трудоустройство в компанию. Недавно компания даже закупила 100 танкеров с водой, опасаясь засухи в Тайване, препятствующей стабильному водоснабжению для крупных корпораций.
Несмотря на вышеперечисленное, TSMC не может справиться с порученным ей спросом, так как у компании заключены контракты со всеми технологическими гигантами: Apple, Microsoft, NVIDIA, AMD, Tesla.
Финансовый Директор NVIDIA в квартальном отчёте тоже сообщила, что дефицит видеокарт продлится как минимум до первого квартала следующего года.
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