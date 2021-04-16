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На фоне информации о возможных новинках Apple стало известно, что компания может выпустить свою версию умного дисплея. Девайс должны оснасти камерами, микрофоном, колонкой, что может отлично подойти для управления умным домом, для которого, кстати, Apple выпускает всё больше приспособлений.

Именно так 9to5Mac видят умный дисплей от Apple. реклама Стоит отметить, что в сентябре прошлого года Сбербанк выпустил умный дисплей SberPortal - 10.1 дюймовый дисплей с шестью микрофонами и веб-камерой. Разработка получила хорошую рекламу и даже номинирована на премию Red Dot Award 2021 в категории умных промышленных устройств.

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9to5Mac предположили, что дисплей Apple должен сконцентрировать в себе все фишки других устройств компании. При этом на портале не исключают, что девайс может продаваться без динамиков и придётся докупать к нему Homepod, если, конечно, есть желание использовать устройство для разговоров или полноценного управления умным домом.

Презентация Apple состоится 20 апреля в 20:00 по московскому времени.