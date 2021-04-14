Найденный два года назад в CS:GO баг позволяет хакерам взять контроль над ПК игроков
Группа хакеров из The Secret Club обнаружила баг, позволяющий злоумышленникам взять контроль над ПК жертвы, пригласив её в игру Counter-Strike: Global Offensive. Сами хакеры не используют эту уловку в своих целях, они занимаются "белым" делом и докладывают о найденных ошибках разработчикам.
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Баг затрагивает не только CS:GO, а и другие игры на движке Source, однако именно игроки этого шутера больше всего рискуют. Об ошибке уже давно сообщили Valve, но компания не спешит её исправлять и не планирует выплачивать деньги за найденный баг, хотя присвоила ему критический статус. В других случаях Valve платила людям, докладывающим об игровых ошибках такого характера. Демонстрация работы эксплойта, позволяющего завладеть контролем над чужим ПК в видео ниже.
Учитывая, что три года назад Counter-Strike: Global Offensive стала бесплатна к скачиванию всем пользователям Steam, студия должна чувствовать ответственность за игроков, подвергающихся угрозе из-за недоработки студии.
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