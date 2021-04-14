Модификация Microsoft Flight Simulator позволит прокатиться по карте на машине
Microsoft Flight Simulator предполагал, что каждый пользователь может за штурвалом самолёта изучать мир или пролететь над своим домом в виртуальной реальности. Вышедшая модификация "[Drivable] Car Mitsubishi Pajero" добавляют новую возможность - прокатится по карте на автомобиле.
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Модификация позволяет выбрать автомобиль Mitsubishi Pajero в раскраске полицейской машины или машины сопровождения аэропорта. Стоит учитывать, что игра не предназначалась для путешествий по земле, поэтому такие объекты как: дороги, столбы, трава проработаны не лучшим образом и не соответствуют современным меркам. Мод заинтересовал публику, поэтому, возможно, его возьмут на доработку другие разработчики.
Разработчики самой игры тоже не забывают обновлять Microsoft Flight Simulator, на этот раз они занялись проработкой городов Европы: Нидерландов, Франции, Люксембурга и Бельгии. На карту были добавлены новые достопримечательности вышеперечисленных городов.
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