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MSI снижает срок гарантии видеокарт Ventus и Gaming в шесть раз

Изначально гарантия составляла 36 месяцев, но её снижают до 6 месяцев.
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MSI России заявили о намерениях снизить гарантийный срок для некоторых видеокарт серии Ventus до 6 месяцев, изначально заменить бракованный видеоадаптер можно было в течение 36 месяцев.

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Снижение гарантийного срока коснулось следующих видеокарт:

  • AMD Radeon RX 570 8G MINER;
  • AMD Radeon RX 580 8G MINER;
  • AMD Radeon RX 5500 XT MINER;
  • AMD Radeon RX 5600 XT MINER;
  • AMD Radeon RX 5700 MINER;
  • AMD Radeon RX 5700 XT MINER;
  • NVIDIA RTX 2060 GAMING Z/SUPER GAMING X RU/SUPER VENTUS/VENTUS;
  • NIVIDA GTX 1660 SUPER VENTUS/VENTUS;
  • NVIDIA RTX 3060 VENTUS;
  • NVIDIA RTX 3060 TI VENTUS;
  • NVIDIA RTX 3070 VENTUS;
  • NVIDIA RTX 3080 VENTUS;
  • NVIDIA RX 3090 VENTUS;

Возможно, снижение гарантийного срока связано с майнингом, ведь именно эти видеокарты зачастую используются в таких целях, что приводит к быстрой поломке видеоадаптера.

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Компания также напомнила в каких случаях пользователю могут отказать в замене видеокарте и что шум дросселей не является гарантийным случаем, так как никак не отражается на работоспособности видеокарты.

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Mikhail Shturmanov
04:48
соболезную , видимо ходить вам на завод до самой пенсии (смерти). а занимаясь майнингом вышли бы на пенсию в ближайшее время и прикупили бы домик в тропиках.
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Solbon Tsydypov
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omoikane
04:40
Игруны в гарантийный в разы реже обращаются, так то.
MSI снижает срок гарантии видеокарт Ventus и Gaming в шесть раз
SergerSerj
04:34
Хотели погрозить кулаком майнерам, а в итоге пострадают обычные игруны-потребители. Гениально.
MSI снижает срок гарантии видеокарт Ventus и Gaming в шесть раз
darthvedar
04:30
Вот над этим я даже посмеюсь.
Майнеры обманом выманивают у геймеров видеокарты Radeon RX 580, меняя их на GeForce GTX 1050 Ti
kek
04:29
Ах это темное фэнтези
Анонсирована новая игра от создателей Witcher 3 - экшен-RTS Gord по мотивам славянской мифологии
ego0550
04:24
Точнее сказать с покупателями. Игрокам тоже карты без гарантии не нужны.
MSI снижает срок гарантии видеокарт Ventus и Gaming в шесть раз
ego0550
04:24
С какой стати они туда хлынут? Они уже себя окупили и будут продолжать приносить определенный доход, массово их начнут сливать или при выходе новой серии, если она окажется более эффективной в майнинг...
MSI снижает срок гарантии видеокарт Ventus и Gaming в шесть раз
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