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MSI России заявили о намерениях снизить гарантийный срок для некоторых видеокарт серии Ventus до 6 месяцев, изначально заменить бракованный видеоадаптер можно было в течение 36 месяцев.

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Снижение гарантийного срока коснулось следующих видеокарт:

AMD Radeon RX 570 8G MINER;

AMD Radeon RX 580 8G MINER;

AMD Radeon RX 5500 XT MINER;

AMD Radeon RX 5600 XT MINER;

AMD Radeon RX 5700 MINER;

AMD Radeon RX 5700 XT MINER;

NVIDIA RTX 2060 GAMING Z/SUPER GAMING X RU/SUPER VENTUS/VENTUS;

NIVIDA GTX 1660 SUPER VENTUS/VENTUS;

NVIDIA RTX 3060 VENTUS;

NVIDIA RTX 3060 TI VENTUS;

NVIDIA RTX 3070 VENTUS;

NVIDIA RTX 3080 VENTUS;

NVIDIA RX 3090 VENTUS;

Возможно, снижение гарантийного срока связано с майнингом, ведь именно эти видеокарты зачастую используются в таких целях, что приводит к быстрой поломке видеоадаптера.

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Компания также напомнила в каких случаях пользователю могут отказать в замене видеокарте и что шум дросселей не является гарантийным случаем, так как никак не отражается на работоспособности видеокарты.