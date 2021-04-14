MSI снижает срок гарантии видеокарт Ventus и Gaming в шесть раз
MSI России заявили о намерениях снизить гарантийный срок для некоторых видеокарт серии Ventus до 6 месяцев, изначально заменить бракованный видеоадаптер можно было в течение 36 месяцев.
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Снижение гарантийного срока коснулось следующих видеокарт:
- AMD Radeon RX 570 8G MINER;
- AMD Radeon RX 580 8G MINER;
- AMD Radeon RX 5500 XT MINER;
- AMD Radeon RX 5600 XT MINER;
- AMD Radeon RX 5700 MINER;
- AMD Radeon RX 5700 XT MINER;
- NVIDIA RTX 2060 GAMING Z/SUPER GAMING X RU/SUPER VENTUS/VENTUS;
- NIVIDA GTX 1660 SUPER VENTUS/VENTUS;
- NVIDIA RTX 3060 VENTUS;
- NVIDIA RTX 3060 TI VENTUS;
- NVIDIA RTX 3070 VENTUS;
- NVIDIA RTX 3080 VENTUS;
- NVIDIA RX 3090 VENTUS;
Возможно, снижение гарантийного срока связано с майнингом, ведь именно эти видеокарты зачастую используются в таких целях, что приводит к быстрой поломке видеоадаптера.
Компания также напомнила в каких случаях пользователю могут отказать в замене видеокарте и что шум дросселей не является гарантийным случаем, так как никак не отражается на работоспособности видеокарты.
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