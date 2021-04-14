Microsoft выкупит за 20 миллиардов долларов компанию, разработавшую Siri
Недавно Microsoft выкупила ZeniMax за 7.5 миллиардов долларов, видимо, на этом компания решила не останавливаться и готовится к покупке Nuance за 20 миллиардов долларов. Это будет вторая по крупности сделка в истории Microsoft, в 2016 году компания покупала LinkedIn за 26 миллиардов долларов.
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В удачном для Microsoft случае, сделка будет одобрена в этом году и акции продадут по цене 56 долларов. При этом Генеральный Директор Nuance останется на своей должности, но войдёт в подчинение Microsoft, если быть точнее, главе подразделения по разработке искусственного интеллекта.
Nuance специализируется на разработке систем искусственного интеллекта. Компания создала систему распознавания речи Siri для телефонов Apple. Если покупка удастся, а переговоры о продаже Discord закончатся удачно, за этот год Microsoft потратит 37.4 миллиарда долларов на приобретения компаний.
Вместе с заявлением о покупке Nuance, акции компании подскочили в стоимости на 18 процентов.
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