Скоростной тоннель Илона Маска не оправдал ожидания журналистов
Занимающаяся строительством тоннелей компания Илона Маска The Boring Company заканчивает строительство скоростного тоннеля в Лас-Вегасе, куда для тестирования были приглашены журналисты. Сотрудникам СМИ предоставили возможность проехаться по тоннелю длиной 2.74 километра на автомобилях Tesla.
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По словам Маска, проект должен представлять из себя революцию, а реализации задумки не такая простая, как могло показаться, на деле же это оказался обычный тоннель, где едут на относительно медленной скорости и без автопилота на автомобилях Tesla, который также был обещан.
Стоимость проекта составила 52.5 миллиона долларов. Изначально задумывалось, что тоннель позволит транспортировать 4.4 тысячи человек за час, но из-за мер пожарной безопасности конструкция стала проще, а количество снизилось всего до 1.2 тысяч человек в час.
Журналист Мэттью Бидэм назвал тоннель никакой не инновацией, а дорогостоящей дырой, где едут медленные машины. В социальных сетях же пользователи задались вопросом: какие проблемы решает тоннель Илона Маска, если ни быстрого движения, ни разгрузки большого трафика в нём нет.
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