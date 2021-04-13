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Скоростной тоннель Илона Маска не оправдал ожидания журналистов

На открытии тоннеля в Лас-Вегасе журналисты увидели не тот результат, который был обещан.
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Занимающаяся строительством тоннелей компания Илона Маска The Boring Company заканчивает строительство скоростного тоннеля в Лас-Вегасе, куда для тестирования были приглашены журналисты. Сотрудникам СМИ предоставили возможность проехаться по тоннелю длиной 2.74 километра на автомобилях Tesla.

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По словам Маска, проект должен представлять из себя революцию, а реализации задумки не такая простая, как могло показаться, на деле же это оказался обычный тоннель, где едут на относительно медленной скорости и без автопилота на автомобилях Tesla, который также был обещан. 

Стоимость проекта составила 52.5 миллиона долларов. Изначально задумывалось, что тоннель позволит транспортировать 4.4 тысячи человек за час, но из-за мер пожарной безопасности конструкция стала проще, а количество снизилось всего до 1.2 тысяч человек в час.

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Журналист Мэттью Бидэм назвал тоннель никакой не инновацией, а дорогостоящей дырой, где едут медленные машины. В социальных сетях же пользователи задались вопросом: какие проблемы решает тоннель Илона Маска, если ни быстрого движения, ни разгрузки большого трафика в нём нет.

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