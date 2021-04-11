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На YouTube канале Moore's Law Is Dead были показаны фотографии первой видеокарты от Intel под названием XE-HPG. По словам ютубера, видеокарта будет иметь 16GB GDDR6 256bit, частоту 2.2ГГц. Если учитывать эти характеристики, можно сказать, что видеокарта Intel будет превосходить по мощности RTX 3070 от NVIDIA, но уступать RTX 3080.

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Видеокарта вполне может привлечь глаз майнеров, поэтому, если в планах Intel есть противостоять дефициту их видеокарт и дать шанс геймерам получить хорошую видеокарту по доступной цене, компании придётся задуматься над тем, как ограничить способности XE-HPG в майнинге.

У XE-HPG будет аналог DLSS - XeSS и поддержка трассировки лучей. Сама видеокарта должна принадлежать к среднему сегменту, то есть иметь рекомендуемую стоимость не выше 300 долларов, а её выход планируется на конец этого года.

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Свободно увидеть нового конкурента NVIDIA и AMD на прилавках можно будет уже в новом году.