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Пожилой немец рассказал как осваивал управление в The Elder Scrolls V: Skyrim на PlayStation 4, для этого ему пришлось заручиться помощью друга, чтобы найти человека, который всё-таки обучит его азам игры. Вместе с соседом Клаус расклеил объявления, где искал себе помощника.

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До этого немец играл долгое время в The Elder Scrolls III: Morrowind, игра буквально отрывала его от проблем реальной жизни и избавляла на время от боли в спине. Как он узнал о The Elder Scrolls V: Skyrim, сразу же пошёл в магазин, чтобы собрать более мощный ПК, но, узнав стоимость новой сборки, он решил приобрести PlayStation 4. Установив игру, 88-летний немец встретился с проблемой, что попросту не понимает как управлять персонажем с помощью геймпада, поэтому он не смог даже выйти со стартовой локации.

С помощью социальных сетей Клаусу всё-таки удалось найти человека, который помог разобраться ему в управлении, но, правда, все равно есть трудности с запоминанием раскладки на геймпаде.