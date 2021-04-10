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На этой неделе игроки GTA Online могут получить подарок от RockStar Games в виде скина каскадёра Джока Крэнли в четырех цветах и машину Lampadati Tropos Rallye ценой 800 000 долларов. Для получения машины достаточно лишь оформить её доставку в автосалоне бизнес класса Southern San Andreas Super Autos. Подарок доступен игрокам к получению с 8 по 14 апреля.

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Также в игре действует тройной множитель денег и репутации за игру в режим "Автоколонна" и различные испытания свободного режима, двойной множитель для режима "Трансформация". Недельным призовым автомобилем в казино на этой неделе станет японская Blista Kanjo.

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Помимо этого в игре действует акция 50 процентов на апгрейд оружия до уровня Mk II и 40 процентов на апартаменты. Некоторые автомобили также будут продаваться на этой неделе со скидками, например, Grotti Cheetah Classic, Vapid Winky или MTL Dune, этот транспорт можно купить по скидке 40 процентов.