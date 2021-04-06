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Рост криптовалюты в цене привёл к тому, что практически каждый знает о Bitcoin или Ethereum, а крупные майнинг-фермы увеличивают количество ускорителей для майнинга любыми способами. Так в Гонконге таможенной службе удалось изъять контрабанду в виде трёхсот недавно вышедших ускорителей CMP 30HX.

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Хотя NVIDIA выпустила видеокарты для майнинга специально, чтобы снизить дефицит, можно заметить, что к свободной покупке CMP ускорители недоступны. На полках магазина эти видеокарты не выставляют, никакой рекламы нет, а производят их только две компании - Palit и Gigabyte. Скорее всего, ускорители для майнинга делаются под заказ и явно не для розничной торговли.

В некоторых регионах Китае майнинг запрещён, связано это с расходом дешёвого электричества для населения, которое уходит не совсем по назначению. Так в автономной регионе Внутренняя Монголия майнинг официально запрещён ещё в феврале, а все операции с ним должны были закончится к апрелю.