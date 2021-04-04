Kingston удалось поставить рекорд по разгону памяти HyperX Predator DDR4
Kingston, в особенности их оперативная память HyperX, популярна среди геймеров из-за доступной цены и отсутствия проблем в совместимости комплектующих. Компании удалось поставить рекорд по разгону ОЗУ, так их плашка HyperX Predator на 8GB достигла показателя в 7156MHz (с задержкой 58-63-63-63), что является рекордом среди DDR4 памяти. Разгон проводился командой MSI OC Team.
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Изначальные показатели плашки оперативной памяти 4600MHz. На момент разгона использовалась мат. плата MSI MEG Z590I UNIFY и процессор i9-11900KF.
Стоит отметить, что при покупке оперативной памяти HyperX предоставляется пожизненная гарантия на товар, а сами плашки проходят тестирование на предельных частотах, чтобы избежать бракованной памяти.
К покупке доступны варианты HyperX Predator 8GB - 32GB, а стоимость двух плашек по 8GB(итого 16GB) с частотой 3200MHz составляет 100 долларов. Такого количества памяти впритык хватает в 2021 году.
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