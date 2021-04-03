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Перед выходом новых консолей Xbox, Microsoft создала холодильник Xbox Series X, который выслала популярным блогерам из США. Конечно, сделано это было в качестве рекламного хода, чтобы поднять ажиотаж вокруг консоли, что им и удалось сделать.

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Однако недавно официальный аккаунт Twitter Marketing провёл финальный опрос, где попросил пользователей выбрать производителя, публикующего лучшие посты. Финалистами оказались Microsoft и Skittles.

1 апреля глава маркетингового отдела Аарон Гринберг Xbox пообещал, что если компания выиграет конкурс, то создаст миниатюрные холодильники Xbox. Казалось бы, очередной первоапрельский розыгрыш от компаний, но позже, уже 2 апреля, вышел пост, подтверждающий, что это была не шутка.

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С небольшим отрывом в 1% компании удалось выиграть в конкурсе. Аарон Гринберг считает, что Xbox обязаны выполнить обещание и создать миниатюрный холодильник наподобие тех, которые высылали пользователям.

Первый холодильник будет отправлен Skittles, как раз эта компания соревновалась с Xbox в номинации лучшего автора Twitter среди производителей.