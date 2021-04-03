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Гражданская жена Илона Маска, исполнительница Граймс, приехала в город Бока-Чика, находящийся в Техасе, которому миллиардер планирует поменять название на Старбейз из-за расположенного в нём космодрома SpaceX. У Илона Маска есть план превратить Бока-Чика в "город будущего" и запустить массовое производство прототипов космических кораблей Starship именно там.

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Певица устроила фотосессию на космодроме своего мужа, опубликовав фотографии в своём Instagram, она подписала их следующим текстом: "Готова умереть с красной марсианской землей под ногами.". По всей видимости, гражданская жена Илона Маска действительно вдохновлена его идеей полететь на Марс и готова составить ему компанию, когда это станет возможно.

Стоит отметить, что певица одела комбинезон украинского бренда TTSWTRS, набирающего популярность в США и Европе благодаря татуировкам, создающим оптические иллюзии на теле человека. В таком же комплекте появлялась на публику Кортни Кардашьян, сестра Ким Кардашьян.