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На данный момент Epic Games оценивается в приблизительно 28 миллиардов долларов, на этом компания решила не останавливаться и хочет привлечь в два раза больше денег, чем в прошлом году - 1.7 миллиардов долларов.

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Около миллиарда долларовых инвестиций уже были получены, но о точной сумме сведений нет. Инвесторы активно вкладывают свои деньги в компанию и уже не один год спонсируют её. Хотя Epic Games никак не комментирует эту ситуацию, стало известно, что крупные инвестиционные фонды, управляющие сотнями миллиардов долларов, решили вложить свои деньги в компанию. Например, Franklin Templeton Investments, под их управлением 720 миллиардов долларов.

Большая часть денег будет потрачена на продолжение судебного процесса с Apple, где компания хочет добиться своей правоты и доказать монополизацию рынка со стороны американского производителя смартфонов и планшетов. Конфликт продолжается с августа прошлого года, именно тогда Apple удалил Fortnite из App Store.